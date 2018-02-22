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Бронзовая медаль керлингистов Брызгаловой и Крушельницкого передана в МОК

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Бронзовая медаль, завоеванная российскими керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким на Олимпийских играх в Пхенчхане, возвращена в Международный олимпийский комитет (МОК). Информацию об этом распространила делегация Олимпийских атлетов из России в четверг, 22 февраля.

Пара стала бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте. 18 февраля Крушельницкий провалил допинг-тест, повторный анализ подтвердил этот результат. В обеих пробах спортсмена был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг аннулировал результаты российского дуэта.

Сами спортсмены уже покинули Южную Корею, российская делегация отказалась оспаривать решение CAS.

«В рамках дальнейшего расследования будет проводиться комплексная работа с участием правоохранительных органов, Федерации керлинга России и спортсменов для установления всех обстоятельств данного дела», — цитирует заявление «РИА Новости».

20 февраля российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества и всегда вел спортивную борьбу честно.

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