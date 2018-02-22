Прямой эфир
Сюжет:

CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых наград Олимпиады

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 февраля на сайте организации.

Керлингисты ищут «подрывника»
Руководители ФКР уверены, что бронзовый призер Олимпиады-2018 Александр Крушельницкий не употреблял мельдоний намеренно

Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, отмечают в суде.

В сообщении поясняется, что Александр Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил. Он дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пхенчхане, его аккредитация отзывается. Результаты, полученные Крушельницким и Брызгаловой, отменяются со всеми вытекающими последствиями.

За спортсменом остается право добиваться отмены или сокращения любого периода дисквалификации после завершения Игр, отмечает CAS. Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга. Перераспределение медалей — прерогатива Международного олимпийского комитета и Всемирной федерации керлинга.

Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабы-миксте. 18 февраля в первой допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Концентрация вещества говорит об однократном употреблении препарата, которое является абсолютно бессмысленным с точки зрения какого-либо воздействия на организм. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
CAS отменил слушания по делу Крушельницкого по просьбе сторон
CAS назвал дату оглашения вердикта по делу Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017