CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых наград Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 февраля на сайте организации.

Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, отмечают в суде.

В сообщении поясняется, что Александр Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил. Он дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пхенчхане, его аккредитация отзывается. Результаты, полученные Крушельницким и Брызгаловой, отменяются со всеми вытекающими последствиями.

За спортсменом остается право добиваться отмены или сокращения любого периода дисквалификации после завершения Игр, отмечает CAS. Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга. Перераспределение медалей — прерогатива Международного олимпийского комитета и Всемирной федерации керлинга.

Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабы-миксте. 18 февраля в первой допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Концентрация вещества говорит об однократном употреблении препарата, которое является абсолютно бессмысленным с точки зрения какого-либо воздействия на организм.