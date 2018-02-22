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CAS назвал дату оглашения вердикта по делу Крушельницкого

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном сайте в течение дня», –– приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

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Ранее стало известно, что слушания CAS по вопросу Крушельницкого проводиться не будут.

«Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания. Таким образом, слушания не состоятся», –– сообщили в суде.

20 февраля на Олимпиаде в Пхёнчхане во второй допинг-пробе российского керлингиста выявили следы мельдония. Спортсмен категорически отрицает применение запрещенного препарата, отмечая, что результаты анализа допинг-проб его просто шокировали.

«Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне», –– заявил керлингист.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортсмену могли подмешать допинг. В полной невиновности Крушельницкого уверены и в Федерации керлинга России.

Все предыдущие допинг-пробы спортсмена, взятые перед Олимпийскими играми, дали отрицательный результат.

Александр Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовую медаль ОИ в дисциплине дабл-микст. Россияне уже заявили о намерении вернуть медали.

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