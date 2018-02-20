Федерация керлинга России оценила шансы на оправдание Крушельницкого

Вторая допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний. Федерация керлинга России считает маловероятным оправдание россиянина на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил президент организации Дмитрий Свищев.

«Надеюсь, что CAS примет правильное решение, прислушается к доводам нашей стороны, адвокатов, но, как показывает практика, положительное решение маловероятно», — цитирует Свищева «Интерфакс».

Он также признал, что пробы А и Б были действительно взяты у Крушельницкого. Но в Федерации уверены, что мельдоний не попал в организм спортсмена добровольно. В связи с этим организация намерена обратиться во все инстанции.

«В российские следственные органы мы уже обратились, завтра мы обратимся в следственные органы Южной Кореи, в службу безопасности оргкомитета Олимпиады, в МОК. Мы обратимся во все инстанции, в какие возможно», — отметил Свищев.

Ранее 18 февраля в первой допинг-пробе Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Концентрация вещества говорит об однократном употреблении препарата, которое является абсолютно бессмысленным с точки зрения какого-либо воздействия на организм.

Слушания по делу в CAS предварительно назначены на 22 февраля.