CAS отменил слушания по делу Крушельницкого по просьбе сторон

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет проводить слушания по делу подозреваемого в нарушении антидопинговых правил российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Все стороны попросили выездную панель CAS отменить слушания. Таким образом, слушания не состоятся», — цитирует ТАСС текст сообщения.

Ранее в обеих допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Количество препарата говорит об одноразовом приеме вещества, который не может дать терапевтического эффекта. При этом, допинг-тесты спортсмена, взятые до Игр, были отрицательными. Слушания по делу должны были состояться в четверг, 22 февраля.

В Федерации керлинга России информацию об употреблении Крушельницким допинга назвали провокацией и попросили СКР расследовать появление мельдония в пробах спортсмена. ФКР намерена изучить записи с камер видеонаблюдения, допуская, что препарат могли добавить в пищу керлингиста.

Однако 21 февраля Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS. Спортсмен категорически отрицает употребление допинга.

Напомним, на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте. Медаль спортсмены будут вынуждены отдать.