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Тренер керлингисток назвал историю с Крушельницким провокацией против России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Тренер российских керлингисток Сергей Беланов считает провокацией против страны разразившийся допинговый скандал с Александром Крушельницким. Об этом он заявил в среду, 21 февраля.

Керлингисты ищут «подрывника»
Руководители ФКР уверены, что бронзовый призер Олимпиады-2018 Александр Крушельницкий не употреблял мельдоний намеренно

Он добавил, что спорстмен не мог принять мельдоний самостоятельно, и, скорее всего, ему его подсыпали.

«Мельдоний выбрали, потому что ассоциация с Россией. Для большинства стран информация будет простая: российский спортсмен сдал положительную допинг-пробу, у русских опять мельдоний», — цитирует Беланова «РИА Новости».

18 февраля в первой допинг-пробе Крушельницкого обнаружили запрещенный мельдоний, вторая проба 20 февраля подтвердила этот результат.

20 февраля Федерация керлинга России (ФКР) создала специальную комиссию по расследованию ситуации с положительными допинг-пробами Крушельницкого. Она также попросит предоставить записи с камер в Олимпийской деревне и гостинице в Японии, где спортсмен находился перед поездкой на Игры.

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