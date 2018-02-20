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Фигуристка Боброва рассказала о повышенном внимании допинг-служб на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Перед личным турниром ко мне приходили допинг-офицеры, и сейчас один за мной. Но допинг берут у всех — к нам тут особое внимание. К итальянской паре тоже приходили. Хорошо, что его берут в больших количествах у всех, чтобы не к чему было придраться», –– цитирует ТАСС Боброву.

19 февраля стало известно, что офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку другой российской фигуристки — Алины Загитовой.

Сотрудники WADA провели у спортсменки забор крови, после чего решили, что еще нужно провести и забор мочи. 15-летняя фигуристка перенервничала, в результате чего процедура затянулась более чем на четыре часа.

Из-за этого Загитовой пришлось отменить тренировку.

В Международном олимпийском комитете заявили, что случай с Загитовой не уникален и подобные инциденты случаются, однако офицеры WADA стараются не брать пробы во время тренировок.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что представители WADA сорвали тренировку итальянских фигуристов Анны Каппеллини и Луки Ланотте.

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