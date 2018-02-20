Офицеры WADA сорвали тренировку фигуристов из Италии на Олимпиаде

Допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку итальянских фигуристов Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Rocker Skating.

Представители WADA прибыли на тренировку спортсменов перед произвольным танцем для проведения тестов на допинг. Из-за этого пара была вынуждена пропустить занятие. Спортсмены представят произвольный танец позднее во вторник. Из-за проверок на тренировку также опоздали канадские фигуристы Эндрю Поже и Кэйтлин Уивер.

19 февраля российской фигуристке Алине Загитовой пришлось прервать тренировку перед выступлением на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за требования допинг-офицеров сдать пробу.