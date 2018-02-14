Матвиенко призвала реформировать МОК и WADA

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за реформу Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Думаю, что есть все основания, чтобы этим заниматься», — заявила спикер.

По ее мнению, названные организации стали «помехой развитию олимпийского движения».

«Избирательное отношение к российским спортсменам нанесло огромный ущерб олимпийскому движению», что должны учесть парламенты разных стран и международные общественные организации, передает «Интерфакс» слова председателя верхней палаты.

Напомним, ранее глава МОКа Томас Бах заявил, что CAS нужна реформа. Соответствующее заявление он сделал, комментируя решение суда удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад.

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