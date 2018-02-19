WADA отрицает причастность к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018‍

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что допинг-офицеры агентства сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы агентства Джеймса Фицджеральда.

«WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде», — сказал он, уточнив, что это полномочия Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее 19 февраля сообщалось, что Загитовой пришлось прервать официальную тренировку из-за требования допинг-офицера. Она является претенденткой на золото ОИ-2018 в женском одиночном катании.

У спортсменки взяли пробы крови, а после потребовал сдать мочу, чего фигуристка физически не смогла сделать из-за нервной обстановки.

Первый тренер российской фигуристки Наталья Антипина сообщила, что сорванная тренировка — это ненормальная ситуация.

«Вполне могли подождать конца тренировки, незачем было ее срывать», — цитирует слова Антипиной газета «Комсомольская правда».