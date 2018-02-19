Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

Российской фигуристке Алине Загитовой пришлось прервать официальную тренировку на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на штаб команды фигуристов.

«В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана», — рассказали в штабе.

Допинг-офицер WADA провел у спортсменки забор крови, а после потребовал сдать мочу, чего фигуристка физически не смогла сделать из-за нервной обстановки.

Алина Загитова наряду с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой является претенденткой на золото ОИ-2018 в женском одиночном катании.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что первая допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Позже СМИ сообщили, что допинг-проба Б подтвердила наличие допинга в крови спортсмена. В Федерации керлинга РФ информацию назвали провокацией.