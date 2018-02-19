Прямой эфир
Сюжет:

Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российской фигуристке Алине Загитовой пришлось прервать официальную тренировку на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на штаб команды фигуристов.

«Утешать нас не надо»
Как российская сборная завершила первую олимпийскую неделю

«В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана», — рассказали в штабе.

Допинг-офицер WADA провел у спортсменки забор крови, а после потребовал сдать мочу, чего фигуристка физически не смогла сделать из-за нервной обстановки.

Алина Загитова наряду с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой является претенденткой на золото ОИ-2018 в женском одиночном катании.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что первая допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Позже СМИ сообщили, что допинг-проба Б подтвердила наличие допинга в крови спортсмена. В Федерации керлинга РФ информацию назвали провокацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Федерация фигурного катания ответила на критику в адрес Загитовой
Федерация керлинга России создаст комиссию по делу о допинге Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017