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СМИ узнали об обнаружении мельдония в пробе Б Крушельницкого

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Допинг-проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого, которая была вскрыта 19 февраля, подтвердила наличие мельдония в крови спортсмена. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Inside the Games.

Ранее об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении атлета из РФ заявил Спортивный арбитраж (CAS). Дата слушания по делу пока не определена. 

При этом директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не исключил, что в пробу Крушельницкого мог быть подмешан допинг. В Федерации керлинга РФ назвали информацию о допинге провокацией и заявили, что верят в невиновность российского спортсмена.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте.

ОИ-2018 завершатся 25 февраля.

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