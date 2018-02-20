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В ФКР допустили добавление мельдония Крушельницкому в еду

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Федерация керлинга России (ФКР) создала специальную комиссию по расследованию ситуации с положительными допинг-пробами бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого. Комиссия уже обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что запрещенное вещество могли добавить спортсмену в еду, сообщается на сайте ФКР.

Данные подозрения возникли из-за того, что на сданные Крушельницким 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом, отмечается в тексте.

Далее организация намерена  обратиться в МОК, Оргкомитет Пхёнчхана-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. В том числе ФКР попросит предоставить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне, а также в гостинице в Японии, где проживали спортсмены перед поездкой на Олимпийские игры.

Президент Федерации керлинга Петербурга Игорь Минин сообщил, что в данном виде спорта допинг не нужен и сложившаяся ситуация кажется как минимум странной.

«Сказать, что мы в шоке — ничего не сказать», — цитирует Минина телеканал «78».

Ранее в ФКР отметили, что Крушельницкий не мог употреблять запрещенные препараты, и выразили уверенность в том, что спортсмена подставили. Концентрация вещества в допинг-пробе говорит об однократном употреблении препарата, которое является абсолютно бессмысленным с точки зрения какого-либо воздействия на организм. 

По словам вице-президента ФКР Андрея Созина, существует версия, что вторая пара керлингистов (Анастасия Москалева и Александр Еремин) могли подмешать мельдоний. Но в организации считают ее безосновательной.

Слушания по делу российского спортсмена в CAS предварительно назначены на 22 февраля.

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