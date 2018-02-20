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Федерация керлинга РФ назвала версии появления мельдония в пробе Крушельницкого

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Федерация керлинга России (ФКР) запросила видео с камер слежения в Олимпийской деревне, чтобы установить, как мельдоний мог попасть в организм керлингиста и бронзового призера Олимпиады Александра Крушельницкого. Об этом сообщил вице-президент ФКР Андрей Созин.

20 февраля были оглашены результаты анализа пробы Б Крушельницкого, которые дали положительный результат на наличие мельдония.

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«Ходит какая-то непонятная версия, что вторая пара (керлингистов) Настя Москалева со своим партнером, по чьему-то мнению, могли это сделать. Но какой смысл?! Они не отобрались на Олимпиаду.На 100%, конечно, я не могу исключить такую версию, но я логически размышляю, поэтому в ней сильно сомневаюсь. Вы же видели Сашу после финала, он был довольный, счастливый. <…> уверен, человек бы вел себя по-другому, если бы был не уверен в своей «чистоте», –– цитирует «Спорт-Экспресс» Созина.

При этом вице-президент ФКР отметил, что к спортсменам имели доступ и западные функционеры.

«Там был какой-то кореец, который не поехал в итоге на Олимпиаду. Но сейчас мы так не найдем виновного. Поэтому мы запросили изображение с видеокамер и на стадионе, и в гостинице, и в Олимпийской деревне. Кто-то же должен был зайти?» –– добавил Созин.

Ранее ФКР отметили, что Крушельницкий не мог употреблять запрещенные препараты, и выразили уверенность в том, что спортсмена подставили. МОК также не исключил, что россиянину могли подмешать мельдоний. К расследованию этого вопроса ФКР привлечет Следственный комитет РФ.

Слушания по делу Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля.

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