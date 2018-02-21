Керлингисты ищут «подрывника»

Вскрытие пробы B, взятой у керлингиста Александра Крушельницкого во время Олимпиады-2018, вновь выявило наличие в его организме запрещенного препарата мельдония. Таким образом, надежды тренерского штаба, Федерации керлинга России (ФКР) и всех российских болельщиков на возможность ошибки при первоначальном тестировании в минувшее воскресенье оказались тщетны. Александру Крушельницкому грозит дисквалификация и лишение бронзовой медали Игр-2018, завоеванной им в миксте вместе со своей женой и партнершей Анастасией Брызгаловой. Сам атлет категорически отрицает факт намеренного принятия мельдония, а руководство ФКР уже заявило, что не исключает провокации.

Во вторник в защиту российского спортсмена выступил владелец производящей мельдоний латвийской фармацевтической компании Киров Липман.

— Мы уже доказывали WADA, что милдронат не является допингом, — заявил «Известиям» Киров Липман. — Более того, разработчик этого препарата Иварс Калвиньш встречался в Канаде с руководством агентства и в категорической форме отверг возможность его влияния на спортивные результаты. Поэтому все эти обвинения — глупости. Но по совершенно непонятному стечению обстоятельств мельдоний оказался в списке запрещенных, и теперь российский керлингист из-за этого может лишиться награды.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл в отношении Александра Крушельницкого дело о возможном нарушении допинговых правил. Сам спортсмен отрицает факт намеренного принятия мельдония.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», –– говорится в сообщении спортсмена, опубликованном на сайте Федерации керлинга России.

Согласно данным ФКР, в последний раз атлет проходил тестирование 22 января, и проверка не выявила в его организме запрещенных веществ. В связи с этим руководство ФКР заявило, что не исключает провокации в отношении россиянина. Стоит отметить, что во время соревнований в миксте американские СМИ утверждали, что выигравшая бронзу супружеская пара — Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова — «похожа на русских разведчиков».

— Мы рассматриваем вариант с подмешиванием мельдония в еду или напиток, принимавшиеся Крушельницким после 22 января, — заявил «Известиям» президент ФКР Дмитрий Свищёв. — После той даты Саша вместе с Анастасией Брызгаловой были в Японии, где готовились к Олимпиаде, и непосредственно на самих Играх в Корее. Мы запросили записи с камер видеонаблюдения всех зданий в Японии и Корее, в которых Крушельницкий находился всё это время. А также направили письмо в Следственный комитет РФ с целью разобраться и помочь нам выявить того «подрывника», который подставил Александра. А нашему спортсмену мы верим.

Руководство делегации олимпийских атлетов России также выразило озабоченность ситуацией. Оно заявило о солидарности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и WADA по части нулевой толерантности к допингу, однако настаивает на всестороннем расследовании инцидента с Александром Крушельницким.

Сегодня CAS проведет в Пхёнчхане первое заседание по делу российского керлингиста, которому грозит дисквалификация и лишение бронзовой медали Игр в Пхёнчхане.

Биатлонисты получили «баранку»

Вчера же российская сборная по биатлону в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева заняла девятое место по итогам смешанной эстафеты. На этом выступления наших атлетов в биатлоне закончились — из-за того что Международный олимпийский комитет пригласил в Южную Корею лишь четырех спортсменов, сборной не хватило атлетов для участия в соревнованиях. В итоге впервые в истории отечественные стреляющие лыжники не выиграли ни одной олимпийской медали.

Также во вторник лишилась шансов на медали и женская сборная по керлингу. В фигурном катании оказались пятым в произвольном танце Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. А Валерия Демидова заняла шестое место в лыжном хаф-пайпе.

Уже сегодня утром в прибрежном кластере Каннын стартуют долгожданные соревнования фигуристок. В женском одиночном катании участников Игр ждет короткая программа, где начнут свой путь фаворитки Игр россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова, которые могут принести россиянам первое золото в Корее.

Вечером женская сборная по хоккею сыграет матч за третье место с Финляндией. В случае победы россиянки завоюют первые олимпийские медали в своей истории. В это же время их коллеги-мужчины сыграют в четвертьфинале против команды Норвегии.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter