Оргкомитет ОИ-2018 взаимодействует с МОКом по делу Крушельницкого

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане подтвердил сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, у которого в крови был обнаружен мельдоний. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета.

«Мы не можем комментировать этот вопрос, но сотрудничаем с МОКом и всеми (заинтересованными) сторонами на Играх», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя организации.

Ранее пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР) заявила, что обратится в МОК, оргкомитет ОИ-2018 и Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании дела Александра Крушельницкого. Организация планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, поскольку полагает, что запрещенный препарат спортсмену могли добавить в еду.

20 февраля вторая допинг-проба Александра Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний, однако анализ выявил только однократный прием запрещенного вещества. Как отмечают специалисты, мельдоний оказывает влияние на организм только при продолжительном приеме, а разовое потребление препарата не имеет терапевтического воздействия.