ОКР расследует обстоятельства попадания мельдония в организм Крушельницкого

Выявленная концентрация мельдония в крови российского керлингиста Александра Крушельницкого показала однократное употребление препарата, которое не способно оказать терапевтический эффект на организм человека. Об этом сообщили в делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).

Как пояснили представители спортсменов, запрещенный мельдоний влияет на состояние человека только при длительном употреблении, а однократный прием препарата не практикуется в медицине.

«Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается», — приводит ТАСС выдержку из заявления делегации.

Кроме того, в Олимпийском комитете России (ОКР) пообещали провести расследование и выяснить, каким образом запрещенный препарат попал в организм Александра Крушельницкого. «Принимаем все нужные меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность», — говорится в сообщении.

Сам керлингист подчеркнул, что никогда не принимал запрещенные препараты во время своей карьеры. «Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — приводит его слова пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР).

Кроме того, представители спортивной федерации полагают, что запрещенное вещество спортсмену могли добавить в еду, поскольку из 11 взятых допинг-проб только последняя оказалась положительной. ФКР уже направила соответствующее заявление в Следственный комитет (СК). Организация также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), Оргкомитет Пхёнчхана – 2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании.