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Брызгалова исключила употребление мельдония Крушельницким

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Анастасия Брызгалова, выступающая со своим мужем Александром Крушельницким в сборной России по керлингу, сообщила, что они не привезли с собой никаких медикаментов на Олимпийские игры в Пхенчхане. В связи с этим спортсменка исключила попадание мельдония в организм супруга по ошибке.

«Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток. Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, такого быть просто не может», — сказала Брызгалова в эфире «Первого канала».

Спортсменка рассказала о том, что при плохом самочувствии они обращаются к доктору. Брызгалова отметила, что у керлингистов нет «запредельных» физических нагрузок, требующих приема лекарств для восстановления.

Портал iz.ru писал о том, что вторая допинг-проба Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний. Сообщалось, что концентрация препарата свидетельствует об однократном употреблении, а проба, взятая у керлингиста перед Играми, дала отрицательный результат, как и предыдущие. Эти данные отрицают факт осознанного или системного употребления допинга.

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