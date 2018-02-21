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Керлингист Крушельницкий лишится бронзовой медали Игр-2018

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российский керлингист Александр Крушельницкий будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр. Об этом в среду, 21 февраля, заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.

«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решения о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будут дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя», — заявила Паринова в эфире телеканала «Россия 1».

Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. О наличии мельдония во второй допинг-пробе спортсмена стало известно 20 февраля.

Портал iz.ru писал о том, что в среду, 21 февраля, Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу о допинге, которое должно было состояться 22 февраля. Сам спортсмен категорически отрицает употребление запрещенного препарата.

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