Песков призвал сохранять надежду по делу Крушельницкого
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг допингового скандала с российским керлингистом Александром Крушельницким.
«Сейчас единственное, что может помочь нашему спортсмену, — это расследование, которое будет проводиться. В том числе в соответствии с нашим законодательством», — сказал он.
Пресс-секретарь призвал «сохранять надежду», однако пока «факт остается фактом».
Напомним, ранее в допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония, однако анализ выявил только однократный прием запрещенного вещества, который не может оказать терапевтического воздействия.
В Федерации керлинга России информацию об употреблении Крушельницким допинга назвали провокацией и попросили СКР расследовать появление допинга в пробах спортсмена. ФКР намерена обратиться в МОК, оргкомитет ОИ-2018 и Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании дела. Организация планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, поскольку полагает, что запрещенный препарат спортсмену могли добавить в еду.
Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля.