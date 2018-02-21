Песков призвал сохранять надежду по делу Крушельницкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг допингового скандала с российским керлингистом Александром Крушельницким.

«Сейчас единственное, что может помочь нашему спортсмену, — это расследование, которое будет проводиться. В том числе в соответствии с нашим законодательством», — сказал он.

Пресс-секретарь призвал «сохранять надежду», однако пока «факт остается фактом».

Напомним, ранее в допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония, однако анализ выявил только однократный прием запрещенного вещества, который не может оказать терапевтического воздействия.

В Федерации керлинга России информацию об употреблении Крушельницким допинга назвали провокацией и попросили СКР расследовать появление допинга в пробах спортсмена. ФКР намерена обратиться в МОК, оргкомитет ОИ-2018 и Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании дела. Организация планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, поскольку полагает, что запрещенный препарат спортсмену могли добавить в еду.

Слушания по делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначены на 22 февраля.