ФКР будет добиваться возвращения олимпийской медали Крушельницкого через CAS

Федерация керлинга России (ФКР) намерена добиваться возвращения бронзовой медали Олимпийских игр в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщил глава ФКР Дмитрий Свищев.

«К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью за микст нам придется расстаться. Очень надеюсь и верю, что временно. Наша главная цель — возвращение олимпийской медали через полноценные слушания в CAS», –– приводит «РИА Новости» слова Свищева.

Глава ФКР также отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане предоставят запрошенные федерацией видеозаписи с камер наблюдения. Это необходимо для проведения расследования и выяснения обстоятельств попадания мельдония в организм Крушельницкого.

«МОК и оргкомитет «Пхёнчхан-2018» подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», –– сказал Свищев.

18 февраля в пробе российского керлингиста обнаружили мельдоний. Вскрытие пробы Б подтвердило наличие запрещенного препарата. Сам спортсмен категорически отрицает употребление мельдония.

«Только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг в преддверии Олимпийских игр», –– отметил Крушельницкий.

Свищев, в свою очередь, подчеркнул, что международные спортивные организации уверены в в том, что российский керлингист, не мог употребить мельдоний намеренно.

«Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», — сказал Свищев.

22 февраля CAS обнародует решение по делу россиянина.