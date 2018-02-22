Прямой эфир
Сюжет:

ФКР будет добиваться возвращения олимпийской медали Крушельницкого через CAS

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация керлинга России (ФКР) намерена добиваться возвращения бронзовой медали Олимпийских игр в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщил глава ФКР Дмитрий Свищев.

«К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью за микст нам придется расстаться. Очень надеюсь и верю, что временно. Наша главная цель — возвращение олимпийской медали через полноценные слушания в CAS», –– приводит «РИА Новости» слова Свищева.

Глава ФКР также отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане предоставят запрошенные федерацией видеозаписи с камер наблюдения. Это необходимо для проведения расследования и выяснения обстоятельств попадания мельдония в организм Крушельницкого.

«МОК и оргкомитет «Пхёнчхан-2018» подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», –– сказал Свищев.

18 февраля в пробе российского керлингиста обнаружили мельдоний. Вскрытие пробы Б подтвердило наличие запрещенного препарата. Сам спортсмен категорически отрицает употребление мельдония.

«Только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг в преддверии Олимпийских игр», –– отметил Крушельницкий.

Свищев, в свою очередь, подчеркнул, что международные спортивные организации уверены в в том, что российский керлингист, не мог употребить мельдоний намеренно.

«Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», — сказал Свищев.

22 февраля CAS обнародует решение по делу россиянина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
CAS назвал дату оглашения вердикта по делу Крушельницкого
CAS отменил слушания по делу Крушельницкого по просьбе сторон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017