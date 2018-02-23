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Проигрыш сборной Канады в хоккейном матче ОИ-2018 назвали позором

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Сборная Германии по хоккею опозорила команду Канады, обыграв ее в полуфинале олимпийского турнира, заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«Можно даже сказать, что немецкие хоккеисты опозорили канадцев, мы увидели, что в спорте все возможно. В истории канадского хоккея это не очень хорошая сенсация», – цитирует тренера «РИА Новости».

Быков также отметил, что проигрыш канадцев стал для всех абсолютным сюрпризом. Теперь сборная Германии приобрела определенный уровень уверенности, поэтому россиянам нужно играть особенно собранно, считает он. 

В пятницу, 23 февраля, хоккеисты сборной Германии победили команду Канады в полуфинальном матче на Олимпийских играх в Южной Корее со счетом 4:3. Матч с российской сборной состоится 25 февраля.

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