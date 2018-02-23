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Сборная Германии по хоккею стала соперницей россиян по финалу Олимпиады

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Сборная Германии по хоккею 23 февраля обыграла команду Канады и теперь сразится с россиянами в финале Олимпиады.

Встреча, состоявшаяся в Канныне, завершилась со счетом 4:3 в пользу немцев. 

Победу немцам принесли шайбы Брукса Мацека, Маттиаса Плахты, Франка Мауэра и Патрика Хагера. 

У сборной Канады отличились Зильбер Брюле, Мэт Робинсон, а также Дерек Рой, пишет RT.

В финале 25 февраля сборная Германии сыграет с командой России. Встреча начнется в 07:10 по московскому времени.

Ранее российская сборная оказалась сильнее сборной Чехии (3:0).

Соответственно, команды Канады и Чехии 24 февраля встретятся в матче за бронзу.

Выход хоккеистов из РФ на финал олимпийского турнира министр спорта РФ Павел Колобков назвал подарком к 23 Февраля.

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