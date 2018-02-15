Российские хоккеисты остаются фаворитами Игр после проигрыша словакам

Российские хоккеисты продолжают оставаться фаворитами на зимних Олимпийских играх – 2018, несмотря на проигрыш сборной Словакии со счетом 2:3. Об этом «Известиям» рассказал главный тренер сборной Словакии Крейг Рэмзи.

По его словам, то, что сборная Словакии выиграла у России, еще ничего не значит. Придавать этому значение не стоит, ведь это не победа в финале и даже не первое место в группе. Впереди у команд другие матчи и соревнования только начинаются.

О том, почему хоккеисты отдали преимущество счета, «Известиям» рассказал также главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок.

«Всё произошло быстро, и мы решили, что всё хорошо, — сказал он. — Большинство пока не работает. На тренировках было всё в порядке, но сегодня, к сожалению, не пошло. Думаю, что здесь все игры будут такими: хорошие команды, Олимпиада, и на каждый матч надо настраиваться так, как на последний бой. Словакия показала, как надо играть в таких встречах», — прокомментировал тренер сборной.

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