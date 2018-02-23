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Выход хоккеистов из РФ на финал ОИ Колобков назвал подарком к 23 Февраля

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские хоккеисты провели один из лучших матчей на олимпийском турнире против сборной Чехии.

«Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире. Наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал. Впервые за последние 20 лет», — сказал министр.

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Колобков считает символичным, что хоккеисты выиграли в День защитника Отечества и выразил им благодарность «за этот подарок к празднику».

Россияне со счетом 3:0 обыграли в полуфинале сборную Чехии и вышли в финал Игр—2018. Шайбы в ворота соперников забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

С кем сборная России встретится в финале Олимпийских игр, станет известно после итогов полуфинального турнира между командами Канады и Германии. Второй матч полуфинала состоится в день окончания Игр — 25 февраля.

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