Норвежцам вручат в субботу возвращенную Крушельницким и Брызгаловой бронзу
Бронзовые медали, завоеванные, а затем возвращенные россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, в субботу, 24 февраля, получат керлингисты из Норвегии. Об этом 23 февраля сообщает МОК.
«Норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен получат бронзовые медали за выступление в дабл-миксте в субботу в 20:02 (14:02 по московскому времени) на площади, где проводятся награждения», — говорится в сообщении.
22 февраля CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых наград Олимпиады на основании того, что Александр Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил.
Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабы-миксте 8 февраля. В матче за бронзу россияне победили команду Норвегии.