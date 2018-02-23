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Норвежцам вручат в субботу возвращенную Крушельницким и Брызгаловой бронзу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бронзовые медали, завоеванные, а затем возвращенные россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, в субботу, 24 февраля, получат керлингисты из Норвегии. Об этом 23 февраля сообщает МОК.

«Норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен получат бронзовые медали за выступление в дабл-миксте в субботу в 20:02 (14:02 по московскому времени) на площади, где проводятся награждения», — говорится в сообщении.

22 февраля CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых наград Олимпиады на основании того, что Александр Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил.

Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабы-миксте 8 февраля. В матче за бронзу россияне победили команду Норвегии.

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