Норвежцам вручат в субботу возвращенную Крушельницким и Брызгаловой бронзу

Бронзовые медали, завоеванные, а затем возвращенные россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, в субботу, 24 февраля, получат керлингисты из Норвегии. Об этом 23 февраля сообщает МОК.

«Норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен получат бронзовые медали за выступление в дабл-миксте в субботу в 20:02 (14:02 по московскому времени) на площади, где проводятся награждения», — говорится в сообщении.

IOC President Bach welcomes Kristin Skaslien and Magnus Nedregotten back to #PyeongChang2018. The Norwegian curlers will receive their bronze medal from the mixed doubles competition tomorrow night at 20:02 in the medals plaza. #Olympics @idrett pic.twitter.com/a3KFEKL1qV — IOC MEDIA (@iocmedia) February 23, 2018

22 февраля CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых наград Олимпиады на основании того, что Александр Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил.

Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабы-миксте 8 февраля. В матче за бронзу россияне победили команду Норвегии.