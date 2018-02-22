Всемирная федерация керлинга поддержала решение CAS в отношении Крушельницкого

Всемирная федерация керлинга поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого.

«Мы не терпим использование допинга в нашем спорте. Этот инцидент бросил тень на керлинг и соревнования в дабл-миксте, которые впервые были представлены на Олимпийских играх», — говорится в сообщении Федерации.

Всемирная федерация керлинга также поздравила норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена, которые теперь получат бронзу Игр в Пхёнчхане

В четверг, 22 февраля, CAS лишил российских керлингистов Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей из-за нарушений антидопинговых правил. Дальнейшие разбирательства по этому делу, включая решение по сроку дисквалификации спортсмена, продолжит Всемирная федерация керлинга.

Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте. О положительном результате его допинг-пробы стало известно 18 февраля. Сам спортсмен отказался от слушаний в CAS, признав факт наличия мельдония в его организме.

Федерация керлинга России создала спецкомиссию по расследованию данного инцидента. Комиссия уже обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что запрещенное вещество могли добавить спортсмену в пищу.