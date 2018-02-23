Путин поздравил Загитову и Медведеву с золотом и серебром Игр-2018

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с блестящим результатом на Олимпийских играх. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сообщается, что глава государства направил поздравительные телеграммы Алине Загитовой, Евгении Медведевой, а также их тренеру Этери Тутберидзе. Путин поздравил их «с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями на Играх».

Алина Загитова в пятницу, 23 февраля, принесла России первое золото Игр—2018, одержав победу в соревновании одиночниц. Серебро Олимпиады досталось россиянке Евгении Медведевой, бронза — канадке Кейтлин Осмонд. Обе россиянки — обладательницы мирового рекорда на этих Олимпийских играх.

Евгения Медведева поблагодарила Владимира Путина за возможность выступить на Олимпиаде.

«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь!» — цитирует Медведеву «Федеральное агентство новостей».