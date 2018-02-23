Прямой эфир
Сюжет:

Путин поздравил Загитову и Медведеву с золотом и серебром Игр-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с блестящим результатом на Олимпийских играх. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

С прицелом на золото
Алина Загитова и Евгения Медведева рекордно лидируют после короткой программы Олимпиады

Сообщается, что глава государства направил поздравительные телеграммы Алине Загитовой, Евгении Медведевой, а также их тренеру Этери Тутберидзе. Путин поздравил их «с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями на Играх».

Алина Загитова в пятницу, 23 февраля, принесла России первое золото Игр—2018, одержав победу в соревновании одиночниц. Серебро Олимпиады досталось россиянке Евгении Медведевой, бронза — канадке Кейтлин Осмонд. Обе россиянки — обладательницы мирового рекорда на этих Олимпийских играх.

Евгения Медведева поблагодарила Владимира Путина за возможность выступить на Олимпиаде.

«Хотелось бы сказать большое спасибо нашему президенту за огромные усилия, за возможность находиться сейчас здесь!» — цитирует Медведеву «Федеральное агентство новостей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американская фигуристка назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
Медведева рассказала о своих чувствах во время выступления
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017