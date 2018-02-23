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Американская фигуристка назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания

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Фото: Global Look Press/Pablo Alcala
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Американская фигуристка Тара Липински сравнила россиянку Алину Загитову с главой компании Space X Илоном Маском. По словам олимпийской чемпионки из США, Загитова, как и миллиардер, делает вещи, которые никто никогда не делал ранее.

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«Загитова - это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто никогда не достигал, а потом она добивается этого, и делает это лучше и быстрее, чем кто-либо другой в мире», - сказала Липински в эфире телеканала NBC.

Фигуристка добавила, что «для человека, который проводит первый сезон во взрослом турнире, Загитова катается так, будто делает это уже десять лет».

Напомним, в соревновании одиночниц 23 февраля Алина Загитова взяла золотую медаль, набрав за короткую и произвольную программу в общей сумме 239,57 балла. Во время Олимпиады она установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,92 балла.

Таким образом, россиянка в возрасте 15 лет и 281 дня занимает второе место в списке самых молодых олимпийских чемпионок в женском одиночном фигурном катании. Первой стала Тара Липински в 1998 году в возрасте 15 лет 255 дней.

Второе место взяла Евгения Медведева, получив 238,26 балла. Таким образом, фигуристки принесли российской команде еще две медали, подняв сборную на 15-е место в общемедальном зачете.

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