Российская фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на ОИ-2018. Она одержала победу в соревновании одиночниц в пятницу, 23 февраля.

Серебряная медаль досталась Евгении Медведевой, бронза у канадки Кейтлин Осмонд.

Загитова за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Осмонд получила 231,02 балла, сообщает «РИА Новости».

Российские фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65).

21 февраля Загитова побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до ее выступления другой россиянкой Евгенией Медведевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. 15-летняя спортсменка в короткой программе набрала 82,92 балла.

19 февраля сообщалось, что Загитовой пришлось прервать официальную тренировку из-за требования допинг-офицера. У спортсменки взяли пробы крови, а после потребовал сдать мочу, чего фигуристка физически не смогла сделать из-за нервной обстановки.