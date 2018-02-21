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Фигуристки Медведева и Загитова дважды побили мировой рекорд на ОИ

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Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане впервые в истории дважды побили мировой рекорд.

Медведева установила рекорд первой (81,61 балла), превзойдя собственное достижение, установленное во время командного турнира Игр. Уже через несколько минут он был обновлен Загитовой (82,92), передает ТАСС.

Третье место по итогам короткой программы заняла канадская фигуристка Кейтлин Осмонд (78,87), еще одной россиянке Марии Сотсковой досталось 12-е место.

Произвольные программы спортсменки представят 23 февраля, Загитова согласно жеребьевке выступит 22-й, Медведева — последней, 24-й, Сотскова — 13-й.

19 февраля сообщалось, что Загитовой пришлось прервать официальную тренировку на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу.

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