Прямой эфир
Сюжет:

Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на ОИ

0
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Евгения Медведева снова побила мировой рекорд на Олимпиаде. На этот раз россиянка набрала рекордные 81,61 балла в короткой программе в индивидуальных соревнованиях.

Предыдущий мировой рекорд Медведева побила в короткой программе командного турнира, набрав 81,61 балла.

Также в среду, 21 февраля, свои короткие программы покажут россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова.

20 февраля портал iz.ru сообщал, что российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фигуристы Пападакис и Сизерон установили два мировых рекорда на ОИ-2018
Офицеры WADA сорвали тренировку фигуристов из Италии на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017