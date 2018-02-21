Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева снова побила мировой рекорд на Олимпиаде. На этот раз россиянка набрала рекордные 81,61 балла в короткой программе в индивидуальных соревнованиях.

Предыдущий мировой рекорд Медведева побила в короткой программе командного турнира, набрав 81,61 балла.

Также в среду, 21 февраля, свои короткие программы покажут россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова.

20 февраля портал iz.ru сообщал, что российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Олимпийских играх в Пхёнчхане.