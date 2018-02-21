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Загитова побила мировой рекорд Медведевой в короткой программе на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Российская фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до ее выступления другой россиянкой Евгенией Медведевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. 15-летняя спортсменка в короткой программе набрала 82,92 балла.

Это позволило ей занять первое место и опередить Медведеву (81,61) более чем на 1 балл.

При этом рекорды в произвольной (160,46) и по сумме двух программ (241,31) принадлежат Евгении Медведевой.

Загитова является чемпионкой Европы 2018 года, также в ее активе победа в финале Гран-при-2017. В этом году она проводит дебютный сезон во взрослом катании. Евгения Медведева –– двукратная чемпионка мира.

Соревнования в произвольной программе пройдут 23 февраля.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку Алины Загитовой.

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