Фигуристка из России Алина Загитова восстановилась после инцидента с сорванной тренировкой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Сейчас Алина восстановилась, сегодня она выйдет на тренировку, всё в порядке», — сказал он.

Горшков также добавил, что спортсмены готовы сдавать допинг-тесты, однако выразил надежду, что такие процедуры не будут сказываться на соревновательном и тренировочном процессах на Олимпиаде.

Ранее стало известно, что Загитовой пришлось прервать тренировку на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за требования допинг-офицеров сдать пробу.

Фигуристка претендует на золото на соревнованиях в Пхёнчхане в женском одиночном катании.