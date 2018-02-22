С прицелом на золото

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева уверенно лидируют после короткой программы в женском одиночном катании на ХХIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Эксперты считают, что теперь заработать первое золото Игр нашим спортсменкам может помешать только нелепая случайность. Шаг к высшей ступени пьедестала почета сделали и хоккеисты, в четвертьфинале разгромившие Норвегию (6:1). В копилку сборной олимпийских атлетов из России (ОАР) в 14-й день Игр добавилось еще две медали — бронза фристайлиста Сергея Ридзика в ски-кроссе и серебро пары Денис Спицов / Александр Большунов в лыжном командном спринте.

Два рекорда в одном

Евгения Медведева уже неоднократно переписывала рекорды по числу набранных баллов в короткой и произвольной программах. В Ледовом зале Кёнпхо прибрежного кластера Каннын, где проходят олимпийские соревнования в ледовых видах спорта, победительница двух последних чемпионатов мира вновь подняла собственную планку. 18-летней фигуристке из России удалось набрать 81,61 балла. Но уже в скором времени ее рекорд был побит другой отечественной спортсменкой — 15-летней Алиной Загитовой. На счету уроженки Ижевска 82,92 балла.

— Я не удивлена выступлению Алины. Каждый день вижу, как Загитова работает. Она показала свое лучшее катание, — сказала Евгения Медведева. — Я же могла сделать некоторые элементы качественнее. Например, каскад. Что же, теперь надо идеально откатать произвольную программу. Шансы на золото есть.

Обе фигуристки являются подопечными известного тренера Этери Тутберидзе, открывшей миру чемпионку Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Юлию Липницкую.

— Конкуренция с Медведевой подстегивает, но мы с Женей в первую очередь являемся подругами, а уже потом соперницами, — заявила Алина Загитова. — Рада, что показала такой результат. Я знала, что у меня самая сложная программа. Поэтому при безошибочном катании обязана была идти в лидерах.

Произвольная программа, к которой наши фигуристки подходят в качестве безоговорочных фавориток с солидным преимуществом перед своими ближайшими преследовательницами, начнется завтра в 4:00 по московскому времени. Предыдущее олимпийское золото в женском одиночном фигурном катании выиграла Аделина Сотникова во время Игр в Сочи в 2014 году.

Хоккеисты в шаге от медалей

С 2006 года наша команда не играла в полуфиналах хоккейного турнира Олимпийских игр. Подопечным Олега Знарка удалось переломить эту неприятную тенденцию: вчера в хоккейном центре Каннына российские хоккеисты разгромили сборную Норвегии.

Команда ОАР, заняв первое место в группе, досрочно вышла в четвертьфинал Игр, после чего отдыхала три дня, ожидая объявления следующих соперников. Ими стали скандинавы, во вторник обыгравшие в переходном матче плей-офф Словению в овертайме (2:1). Усталость норвежцев позволила россиянам провести первый период под свою диктовку — счет по броскам был 19:1 в их пользу.

— У нас не было проблем с физическим состоянием — просто мы не смогли сдержать стартовый навал русских, — заявил «Известиям» нападающий сборной Норвегии и петербургского СКА Патрик Торесен. — У соперника отличная группа атаки во всех звеньях. Они не оставили нам шансов. Лишь во втором периоде мы очнулись и сумели показать себя, но русские использовали наши дыры в обороне и довели дело до разгрома. Что ж, мы проиграли сильному сопернику. Я не сомневаюсь, что Россия — фаворит на оставшихся стадиях турнира. Олег Знарок и Харийс Витолиньш сумеют должным образом настроить своих игроков и подготовить их тактически.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Чехии, ранее по буллитам обыгравшей команду США (3:2 Б). За вторую путевку в финал поборются Канада и Германия.

Очередные серебро и бронза

Фристайлист Сергей Ридзик выиграл одну из самых героических медалей на этой Олимпиаде. В ходе финального заезда в ски-кроссе спортсмен упал и едва не сошел с дистанции, но смог подняться и продолжить гонку. И не просто продолжить — нагнав соперников, Сергей буквально вырвал у них бронзу.

— Даже предположить не мог, что возможен такой результат, — сказал «Известиям» Сергей Ридзик. — Я готовился к этой Олимпиаде и старался подойти к ней в оптимальной форме, провести соревнование на уровне. Но после падения подумал, что не для того было столько трудов потрачено, чтобы так бесславно закончить вояж в Пхенчхан. Это меня и мотивировало на рывок к медали. Я очень счастлив и теперь нацелен на золото чемпионата мира и следующей Олимпиады в Пекине.

Очередной медальный день выдался и у российских лыжников. Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами в командном спринте, уступив лишь норвежцам Мартину Сундбю и Йоханнесу Клэбо. Для Дениса и Александра это уже третья медаль Игр в Корее. Ранее оба выиграли по бронзе в личных соревнованиях и серебро в эстафете.

— Для золота у нас было всё, но помешала маленькая тактическая ошибка Дениса на его последнем этапе, — рассказал после гонки Александр Большунов. — Он потерял несколько секунд, поскольку встал за французом Морисом Манификом, который немного притормозил его, и Денис не смог идти за Сундбю. Я старался закрыть просвет, и Клэбо этого оказалось достаточно, чтобы на финише завоевать золотую медаль.

Лыжник также отметил, что готов побороться за победу на 50-километровой гонке в марафоне, которая пройдет в последние дни Игр. Единственным негативным эпизодом 14-го дня Игр стало поражение женской сборной по хоккею в матче за третье место от Финляндии (2:3) — нашим спортсменкам так и не удалось завоевать первую олимпийскую медаль в истории российского женского хоккея.

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