Олимпийские выходные с «Известиями»

Хоккей. Мужчины. Полуфиналы, матч за третье место и финал

Российские хоккеисты как никогда близки к олимпийскому золоту, ни разу не покорявшемуся нашей сборной за всё постсоветское время. В полуфинальном матче против Чехии подопечные Олега Знарка попытаются обеспечить себе медали, которые мы не завоевывали с 2002 года. В другом полуфинале сойдутся действующие олимпийские чемпионы - канадцы и неуступчивая сборная Германии. Именно эти две команды выбили из полуфинала шведов и финнов, изначально считавшихся основными конкурентами россиян на Играх в Южной Корее. Вероятнее всего, в матчах с ними и решится судьба олимпийского золота в одном из главных зимних видов спорта.

23 февраля, полуфиналы, 10:40, Канада–Германия; 15:10, ОАР–Чехия. 24 февраля, 15:10, матч за третье место. 25 февраля, 7:10, финал. Хоккейный центр Каннына (Каннын, Республика Корея). Прямые трансляции на «Первом канале», «Россия 1» и «Матч ТВ»

Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson Евгениия Медведева

Соревнования одиночниц изначально считались гвоздем Олимпиады из-за захватывающего противостояния между россиянками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. В Южной Корее эта борьба обрела особую важность в силу того, что золото в женском фигурном катании может стать для сборной олимпийских атлетов из России первым и единственным на этих Играх. Спортсменки не подвели публику уже в короткой программе: сначала Евгения Медведева обновила свой же рекорд по числу баллов в этой части выступлений, а затем он был побит Алиной Загитовой.

23 февраля, 4:00. Ледовый зал Кёнпхо (Каннын, Республика Корея). Прямая трансляция на «Россия 1» и «Матч! Арена»

Лыжные гонки. Марафон. Мужчины, 50 км. Женщины, 30 км

Фото: REUTERS/Carlos Barria.psd Александр Большунов

Перед стартом Игр в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) нанес удар по российской сборной, не пригласив на Олимпиаду-2018 большинство звездных спортсменов. Одними из тех, кто смог справиться с этим, оказались лыжники. Конечно, без Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина нашей команде не удалось выиграть золото, но в олимпийскую копилку добавились две серебряные и четыре бронзовые награды, завоеванные на лыжных трассах. В заключительные дни у подопечных Маркуса Крамера будут хорошие шансы на медали, в том числе и самой высшей пробы.

24 февраля, 4:00, мужчины. 25 февраля, 9:15, женщины. Лыжный центр «Альпензия» (Пхенчхан, Республика Корея). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Торжественная церемония закрытия ХХIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

В день хоккейного финала и женского лыжного марафона зрители попрощаются с Играми в Корее. Последние сутки этой Олимпиады обещают стать довольно напряженными как для Олимпийского комитета России (ОКР), так и для наших спортсменов. В это время исполком МОКа будет рассматривать вопрос о восстановлении ОКР в правах и возвращении ему аккредитации, а российским атлетам — права на участие в церемонии под национальным флагом. Призывы не снимать санкции с россиян, всё чаще исходящие от ряда международных чиновников, подкрепляются мельдониевым скандалом вокруг керлингиста Александра Крушельницкого. Ожидается, что решение МОКа будет объявлено в субботу днем.

25 февраля, 14:00. Олимпийский парк Хвэнге (Пхенчхан, Республика Корея). Прямая трансляция на «Первом канале»

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