Тарасова назвала фигуристку Медведеву «человеческим гением»

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что ей интересно следить за борьбой между российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на Играх в Пхенчхане.

Спортсменки 21 февраля установили два мировых рекорда в течение 10 минут. После короткой программы с мировым рекордом лидирует Загитова.

«Знаю Алину несколько лет. Это не сюрприз. Она настоящая звезда. Их отношения [с Медведевой]? Вы видели пресс-конференцию? Женя переводила Алину. Это о многом говорит. Женя — великий человеческий гений», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В короткой программе в индивидуальных соревнованиях Медведева побила мировой рекорд, набрав рекордные 81,61 балла. После нее выступала Загитова. Спортсменке удалось получить 82,92 балла и занять первое место.