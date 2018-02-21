Фигуристка Медведева назвала историческими два мировых рекорда за 10 минут

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала историческим моментом два мировых рекорда, которые были установлены в течение 10 минут на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Два мировых рекорда за 10 минут? Такое бывает очень редко, я рада, что это произошло на Олимпиаде. Наверное, это исторический, особенный момент», — цитирует Медведеву агентство ТАСС.

Напомним, в короткой программе в индивидуальных соревнованиях Медведева побила мировой рекорд, набрав рекордные 81,61 балла. После нее выступала еще одна российская фигуристка Алина Загитова. Спортсменке удалось получить 82,92 балла и занять первое место.

«Прокат был намного спокойнее, чем в командном турнире. Голова была более холодной, и это хорошо. Руку подняла только на акселе, это и есть мой недочет», — добавила Медведева.

Напомним, в короткой программе командного турнира Медведева также побила мировой рекорд, набрав 81,61 балла. Фигуристке принадлежат рекорды в произвольной (160,46) и по сумме двух программ (241,31).

Соревнования в произвольной программе будут представлены 23 февраля.

Ранее российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Играх.

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