Фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на ОИ

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в турнире по ски-кроссу на Олимпийских играх.

В финальном заезде Ридзик столкнулся с канадцем Кевином Друри, но смог прийти к финишу третьим. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебряным призером — швейцарец Марк Бишофбергер, а Друри был дисквалифицирован.

Таким образом, Ридзик принес команде России девятую бронзовую и 12-ю по счету награду на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее 21 февраля российская фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до ее выступления другой россиянкой Евгенией Медведевой (81,61). В короткой программе Загитова набрала 82,92 балла.