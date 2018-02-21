Конькобежка Фаткулина подаст в суд на Родченкова

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила о готовности присоединиться к иску к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории, информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову.

«Я бы хотела присоединиться к иску и тоже подать хотя бы на моральный ущерб или как минимум наказать людей из Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы их убрали», — цитирует Фаткулину НСН.

По словам спортсменки, данная процедура является дорогостоящей, поэтому в Федерации конькобежного спорта РФ не рассматривают вариант судебного разбирательства. По словам Фаткулиной, подача иска будет рассматриваться после Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане и альтернативных Игр в России.

Напомним, 21 февраля российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск против Родченкова в Верховный суд штата Нью-Йорк. Причиной стала «систематическая клевета ответчика в отношении спортсменок». Дата судебного разбирательства на данный момент неизвестна. Защищать интересы спортсменок будет адвокат Скотт Балбер. Каждая из спортсменок требует у Родченкова компенсацию в размере $10 млн.