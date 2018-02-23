Медведева рассказала о своих чувствах во время выступления

Серебряная медалистка Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что шла на последнее выступление как Анна Каренина в фильме и полностью оставила себя на льду. Об этом она заявила после награждения в пятницу, 23 февраля.

Медведева заняла второе место в женском одиночном катании, золото завоевала россиянка Алина Загитова.

«На произвольную программу шла, как Каренина в фильме. С уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду», – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, представляя свои произвольные программы на Олимпиаде, Медведева и Загитова поочередно установили мировой рекорд, сообщает «Федеральное агентство новостей».

20 февраля российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Олимпийских играх в Пхёнчхане.