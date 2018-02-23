Прямой эфир
Сюжет:

Медведева рассказала о своих чувствах во время выступления

0
Фото: REUTERS/Damir Sagolj
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серебряная медалистка Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что шла на последнее выступление как Анна Каренина в фильме и полностью оставила себя на льду. Об этом она заявила после награждения в пятницу, 23 февраля.

Медведева заняла второе место в женском одиночном катании, золото завоевала россиянка Алина Загитова.

«На произвольную программу шла, как Каренина в фильме. С уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду», – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, представляя свои произвольные программы на Олимпиаде, Медведева и Загитова поочередно установили мировой рекорд, сообщает «Федеральное агентство новостей».

20 февраля российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, рассказала о повышенном внимании допинг-служб к спортсменам из РФ на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тарасова назвала фигуристку Медведеву «человеческим гением»
Фигуристка Медведева назвала историческими два мировых рекорда за 10 минут

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017