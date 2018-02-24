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Владислав Гавриков: «Последний бой на Олимпиаде — самый трудный»

Защитник российской сборной — о финальном матче Игр-2018 в Пхёнчхане, голе Чехии в полуфинале и близости долгожданного золота
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Российские хоккеисты — в одном шаге от первой в постсоветской истории победы на Олимпийских играх. Завтра в 07:00 по московскому времени подопечные Олега Знарка выйдут на лед Хоккейного центра Каннына в финальном матче ХХIII зимней Олимпиады против Германии.

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Накануне россияне обыграли в полуфинале сборную Чехии (3:0). Одну из решающих шайб в середине второго периода забросил защитник Владислав Гавриков. В эксклюзивном интервью «Известиям» сразу после игры он прокомментировал свою результативность на Играх, рассказал, почему россияне позволили чехам осадить их ворота во второй двадцатиминутке и заверил в максимально серьезном отношении к заключительному матчу турнира.

— Не забрали эту заброшенную шайбу себе?

— Зачем?

— На память. Всё-таки на Олимпиаде вы забили гол…

— Я и до этого забивал словакам.

— Но не в олимпийском полуфинале.

— Ну, естественно. Наверное, счастливую шайбу действительно надо было оставить себе (улыбается).

— Что произошло при счете 2:0 во втором периоде, когда мы дали Чехии создать несколько опасных моментов?

— Думаю, сказалось меньшинство. Четыре минуты играли вчетвером. Да и вообще вся концовка второго периода была очень тяжелой для нас.

— Как во втором перерыве тренеры перестраивали игру, чтобы избежать проблем в последние 20 минут?

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— Нам сказали, что нужно продолжать играть в свою игру и не нервничать.

— После 2:0 к третьему периоду в голове не всплывал полуфинал прошлогоднего чемпионата мира в Кёльне, когда, ведя с таким же счетом в матче с Канадой, мы пропустили четыре шайбы?

— На мой взгляд, сравнивать эти игры не совсем корректно. Да и я обычно во время матча не думаю ни о чем другом, кроме своей ближайшей смены.

— Не было опасений, что удаление Ильи Ковальчука может обернуться для него матч-штрафом?

— Честно говоря, тот эпизод я не видел, поэтому не думал, что есть такая угроза. Вообще было сложно во время малых штрафов. Но отлично сыграл вратарь Вася Кошечкин. И вся команда — и защитники, и нападающие — самоотверженно играли в меньшинстве.

— Вы уже обеспечили себе олимпийскую медаль. Можно сказать, не зря решили прошлым летом остаться в России, отказав «Коламбус Блю Джекетс»?

— Будет некорректно отвечать на этот вопрос. Да и пока рано делать выводы по этой Олимпиаде. Последний бой — всегда самый трудный. Разумеется, мы знаем, зачем приехали сюда. Хотим выиграть золото. Для этого нужно работать. Больше мы ни о чем не думаем. Будем готовиться к следующей игре. В следующие 60 минут нужно будет показать свой самый лучший хоккей.

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