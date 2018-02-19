Порвали на американский флаг

Сборная России на мажорной ноте закончила групповой этап олимпийского турнира, одержав убедительную победу над командой США со счетом 4:0. После проигрыша хоккеистов из Словакии сборной Словении (2:3) россияне заняли первое место в группе B и досрочно вышли в четвертьфинал. Соперником подопечных Олега Знарка по 1/4 финала станет победитель пары Словения–Норвегия, который определится во вторник, когда завершатся матчи первого раунда плей-офф.

Матч Россия–США изобиловал силовой борьбой, которая привела к массовой потасовке во втором периоде. После матча Олег Знарок посетовал, что ряд хоккеистов сборной противника получили установку жестко играть против лидеров нашей команды. Главный тренер американцев Тони Гранато, в свою очередь, также остался недоволен действиями соперников. Его возмутило то, что Олег Знарок при игре в большинстве в конце третьего периода выпустил на лед первое звено. По его мнению, пытаться добить уже разгромленного противника — «некрасивый поступок».

— Мы всегда настроены играть жестко против любого соперника, особенно такого сильного, как Россия, — заявил «Известиям» хоккеист сборной США и ХК «Сочи» Джонатан Блум. — Это очень классная команда с высоким уровнем исполнителей, против которых надо играть жестко, иначе они воспользуются малейшим пространством в нашей зоне. Но мы не хотели проявлять жестокость и наносить травмы Ковальчуку, Дацюку, Капризову и другим игрокам. Возможно, в отдельных эпизодах перехлестывали эмоции, но грубости мы не желали.

Российская сборная обескуражила поклонников, проиграв стартовый матч Словакии (2:3), ведя в счете 2:0. После этого тренерский штаб пошел на кардинальные перестановки. Олег Знарок убрал из состава нападающего Вадима Шипачева и защитника Алексея Марченко, значительно обновил состав спецбригад большинства. Ключевым ходом стал перевод в звено к Илье Ковальчуку двух нападающих силового звена — Сергея Калинина и Сергея Андронова. В результате 34-летний форвард, для которого эта Олимпиада стала пятой в карьере, забросил по две шайбы в ворота Словении (8:2) и США.

— Перетряска звеньев полностью оправдала себя, — сказал «Известиям» двукратный призер Игр, экс-форвард сборной России Алексей Яшин, работающий на Олимпиаде экспертом на канадском телевидении. — После неудачной игры со Словакией ребята действительно вышли из стрессового состояния, как сказал Паша Дацюк. Тренеры решились на перемены, и это дает результат. Тот же Ковальчук сейчас получил значительно больше пространства за счет черновой работы, выполняемой Андроновым и Калининым, которые и пас могут отдать. Это звено может очень многое решить на Олимпиаде.

Стоит отметить, что благодаря результативной игре на групповом этапе Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре по голам россиян на Играх. На счету форварда СКА теперь 13 шайб. Павел Буре принимал участие в двух олимпиадах (1998, 2002), в 12 матчах он отметился 11 заброшенными шайбами, став в составе российской сборной серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

— Приятно, что мне удалось побить рекорд Буре, — сказал Илья Ковальчук. — Паша — один из величайших игроков в истории российского и советского хоккея. Я уверен, что он за нас переживает, а его слова придают нам сил.

Четвертьфиналы состоятся в среду, 21 февраля, в Хоккейном центре Каннына и Хоккейном центре Католического университета Квандон. Сутками ранее команды, вышедшие в эту стадию досрочно, узнают своих соперников. Завтра, во вторник, состоятся игры квалификации плей-офф с участием сборных, не сумевших пройти в 1/4 финала напрямую.

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