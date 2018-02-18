Тренер хоккейной сборной США не подал руки Знарку после проигрыша

По окончании олимпийского хоккейного матча между сборными США и России тренер американцев Тони Гранато отказался от традиционного рукопожатия тренеров, не подав руки российскому коллеге Олегу Знарку.

Наставник заокеанской сборной остался недоволен последней в матче заменой в составе россиян. В конце третьего периода Знарок выпустил на лед сильнейших игроков, чтобы они реализовали численное преимущество после штрафного удаления у американцев.

«Мне это не понравилось, ведь уже было 4:0», — признался Гранато.

Мотивом российского тренера могло стать желание максимально увеличить число заброшенных шайб — от этого зависит, под каким номером сборная будет посеяна в плей-офф и, соответственно, кто станет ее противником, предполагает издание Insidethegames.

Как писал iz.ru, Знарок объяснил победу отечественной сборной тем, что «во всем лучше» американцев.

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