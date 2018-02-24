Сергей Широков: «Во втором периоде Чехия могла перевернуть ход игры»

Вчера российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпийских игр. В полуфинальной встрече подопечные Олега Знарка победили сборную Чехии со счетом 3:0. В случае воскресной победы над Германией в финальном матче наша команда впервые в постсоветской истории выиграет главный турнир мирового хоккея. В последний раз он покорялся России в 1992 году в Альбервиле, когда успех праздновала объединенная команда, учрежденная на один турнир вместо сборной развалившегося СССР.

После выигрыша у Чехии нападающий российской сборной Сергей Широков в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился мнением об игре в меньшинстве своей команды во втором периоде, угрозе матч-штрафа Ильи Ковальчука за жесткий фол против Яна Коларжа (лидер россиян отделался малым штрафом в две минуты) и отметил, что главный матч для отечественных хоккеистов еще впереди.

— Когда счет стал 2:0 в нашу пользу, игра окончательно оказалась под контролем россиян?

— Если смотреть до конца игру, то так сказать нельзя. Чехи владели инициативой во второй половине второго периода, когда два раза подряд играли в большинстве. И они едва не перевернули матч в свою пользу. Здорово, что мы выстояли. Все ребята отработили по две минуты в своей зоне, бросались на перехват и под удары соперника. Каждый внес свой вклад в то, что мы не дали сопернику забросить шайбу в наши ворота в этот тяжелый отрезок матча. Это очень важно, потому что мы не имели права проигрывать в такой день для нашей страны, как 23 февраля. Всех с праздником! Теперь готовимся к самой главной битве — это то, ради чего мы сюда приехали.

— В третьем периоде вы почти не прижимались к своим воротам, в большинстве случаев накрывая атаки чехов до своей зоны. Это реакция на неудачную концовку второй 20-минутки?

— Играй мы в откат, больше времени проводили бы в своей зоне. А так — старались как можно чаще держать шайбу в чужой зоне, чтобы максимально затруднить ее доставку чехами до наших ворот. Это позволило более-менее спокойно отыграть третий период. Старались как можно больше держать шайбу в средней зоне — даже ценой того, что не очень активно проводили комбинации в атаки. В этот момент главным было избежать глупых потерь, потому что тренеры нас предупреждали: Чехия очень хорошо играет на контратаках. Старались выполнить установку штаба. Отсюда такой результат. Здорово, что выиграли этот матч — теперь остался один шаг к олимпийскому золоту, о котором мечтает любой хоккеист.

— Эпизод с первым удалением Ильи Ковальчука во втором периоде вас не удивил? Не было опасений, что дело обернется матч-штрафом и пропуском вашим лидером финальной встречи?

— Я не знаю. Это не наше дело. Пусть судьи судят. Здорово, что там ничего не было, а дальше разбирать игру — не в моей компетенции. Главное, что выиграли матч. Но самое главное — впереди. Надо чуть-чуть передохнуть, набраться сил и эмоций и совершить то, чего от нас ждут все болельщики.

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