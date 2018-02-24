МОК примет решение о восстановлении ОКР 25 февраля

Международный олимпийский комитет (МОК) огласит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) 25 февраля. Об этом в субботу, 24 февраля, заявил директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс, передает ТАСС.

«Исполком МОКа сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Члены исполкома обсудили доклад, который представила глава комиссии Николь Хевертц. МОК продолжит работу завтра, исполком соберется утром», — сказал журналистам Адамс.

МОК 5 декабря прошлого года приостановил членство ОКР в организации из-за допинг-скандалов. МОК опубликовал ряд требований, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. Одно из них — выплата $15 млн. 22 января стало известно, что ОКР выплатил организации данную сумму, она пойдет на развитие глобальной антидопинговой системы.

В связи с решением МОКа сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Российским спортсменам разрешили выступить под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Ранее сообщалось, что делегация российских спортсменов может быть допущена на церемонию закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане под своим флагом. Высокопоставленный источник в МОК заявил, что сейчас большинство членов организации выступают за то, чтобы позволить участникам Игр-2018 из РФ использовать национальную символику и триколор на закрытии.