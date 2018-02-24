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Фигуристка Медведева намерена выступить на Олимпиаде-2022

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила о намерении выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Да, я хочу остаться еще на один олимпийский цикл и участвовать на Олимпиаде в Пекине», — цитирует Медведеву агентство ТАСС.

Напомним, на Играх в южнокорейском Пхенчхане Медведева выиграла две серебряные медали — в командных соревнованиях и в женском одиночном катании. В рамках ОИ Медведева установила рекорд в короткой программе командного турнира, набрав 81,61 балла. Позже спортсменка установила мировой рекорд в короткой программе в индивидуальных соревнованиях, однако его смогла побить еще одна россиянка Алина Загитова, набрав 82,92 балла. Также Медведева является двукратной чемпионкой мира.

23 февраля обе фигуристки заявили о готовности принять участие в предстоящем чемпионате мира-2018 в Милане.  

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