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Фигуристки Загитова и Медведева выступят на чемпионате мира в Милане

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева примут участие в предстоящем чемпионате мира-2018 в Милане. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я буду готовиться к чемпионату мира», –– сказала Загитова.

«У меня такие же планы», –– добавила Медведева.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта в Милане.

Алина Загитова принесла 23 февраля России первое золото на Олимпиаде, так же она является чемпионкой Европы. В этом году 15-летняя спортсменка впервые дебютировала во взрослых турнирах фигурного катания.

Евгения Медведева –– двукратная чемпионка мира и серебряный призер ОИ.

На ее счету несколько мировых рекордов. Так, 21 февраля Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, однако его смогла побить Алина Загитова, набрав 82,92 балла.

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