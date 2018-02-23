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Загитова рассказала о чувствах Медведевой из-за серебряной медали

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Фото: REUTERS
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Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании, считает, что ее соотечественница Евгения Медведева рада серебряной награде.

С прицелом на золото
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«Я думаю, что для нее эта медаль как олимпийская золотая. Думаю, она сейчас тоже счастлива, как я», — цитирует слова фигуристки ТАСС.

Загитова также отметила, что ее главная конкурентка на соревнованиях долго шла к победе и доказывала свой профессионализм разными титулами. Олимпийская чемпионка отметила, что сама радовалась бы и серебряной медали.

Ранее сообщалось, что по сумме короткой и произвольной программ 15-летняя Загитoва набрала 239,57 балла, 18-летняя Медведева стала второй с результатом 238,26 балла. Бронзу завоевала канадская фигуристка Кейтлин Oсмoнд (231,02).

Соревнования ОИ-2018 продлятся до 25 февраля.

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