Загитова рассказала о чувствах Медведевой из-за серебряной медали

Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании, считает, что ее соотечественница Евгения Медведева рада серебряной награде.

«Я думаю, что для нее эта медаль как олимпийская золотая. Думаю, она сейчас тоже счастлива, как я», — цитирует слова фигуристки ТАСС.

Загитова также отметила, что ее главная конкурентка на соревнованиях долго шла к победе и доказывала свой профессионализм разными титулами. Олимпийская чемпионка отметила, что сама радовалась бы и серебряной медали.

Ранее сообщалось, что по сумме короткой и произвольной программ 15-летняя Загитoва набрала 239,57 балла, 18-летняя Медведева стала второй с результатом 238,26 балла. Бронзу завоевала канадская фигуристка Кейтлин Oсмoнд (231,02).

Соревнования ОИ-2018 продлятся до 25 февраля.