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Фигуристкам Загитовой и Медведевой вручили золотую и серебряную медали ОИ

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Торжественная церемония вручения медалей олимпийским призерам в женском одиночном фигурном катании состоялась в Пхёнчхане.

Золотую медаль получила россиянка Алина Загитова, Евгении Медведевой была вручена серебряная медаль, сообщает ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя Загитoва набрала 239,57 балла, 18-летняя Медведева стала второй с результатом 238,26 балла. Бронзу завоевала канадская фигуристка Кейтлин Oсмoнд (231,02).

Церемонию награждения провели член МОК Цунеказу Такеда и член исполкома Международного союза конькобежцев Мари Линдмарк.

21 февраля Загитoва побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до ее выступления Медведевой.

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